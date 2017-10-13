Армения и ЕС обсудят вопрос о начале диалога вокруг либерализации визового режима

Армения и ЕС должны продолжать стимулировать мобильность граждан путем упрощения визового режима и обсудить вопрос о начале переговоров вокруг либерализации визового режима при условии, что будут действовать условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, включая эффективное осуществление упрощения визового режима и соглашение о реадмиссии между сторонами. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится с Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией.

«Стороны будут сотрудничать в борьбе с нерегулируемой миграцией, в том числе по применению Соглашения о реадмиссии», - говорится в документе.

В соглашении отмечается, что стороны обеспечивают полное осуществление: соглашения между Европейским Союзом и Республикой Армения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения («Соглашение о реадмиссии»), которое вступило в силу 1 января 2014 года, и Соглашения между Европейским союзом и Республикой Армения об упрощении выдачи виз («Соглашение о упрощении визового режима»), которое вступило в силу 1 января 2014 года.