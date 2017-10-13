Время в Ереване: 11:07:36,   13 Октябрь

Полномочия главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова переданы его заместителю


Исполнительный комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на Конгрессе в Анталье принял решение передать полномочия президента организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, пресс-служба ФИДЕ сообщает, что решение было принято единогласно.

Ранее в пятницу сообщалось, что исполком требует от Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы организации, которые пройдут в сентябре в Батуми.

Кирсан Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации