Полномочия главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова переданы его заместителю

Исполнительный комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на Конгрессе в Анталье принял решение передать полномочия президента организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, пресс-служба ФИДЕ сообщает, что решение было принято единогласно.

Ранее в пятницу сообщалось, что исполком требует от Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы организации, которые пройдут в сентябре в Батуми.

Кирсан Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок.