Совет Европейского союза опубликовал текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Арменией
Совет Европейского союза опубликовал текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Арменией. Как сообщает Арменпресс, целью соглашения является консолидация всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества между сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе активизация участия Армении в политике, программах и деятельности агентств ЕС.
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