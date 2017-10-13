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Совет Европейского союза опубликовал текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Арменией


Совет Европейского союза опубликовал текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Арменией. Как сообщает Арменпресс, целью соглашения является консолидация всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества между сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе активизация участия Армении в политике, программах и деятельности агентств ЕС.



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