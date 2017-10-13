Мэр Еревана встретился с делегацией, возглавляемой главой Администрации города Ростов-на-Дону РФ

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой главой Администрации города Ростова-на-Дону РФ Виталием Кушнаревым.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостя и выразив благодарность за визит, Тарон Маргарян высоко оценил уровень отношений между Ереваном и городами и областями РФ, отметив, что в этом вопросе, несомненно, важную роль играет дружба между двумя народами. Кратко представив свои подходы и первоочередные задачи в управлении городом, Тарон Маргарян отметил те сферы, в рамках которых мэрия Еревана сегодня ведёт эффективное сотрудничество с городами-партнёрами

«Мы придаем важность сотрудничеству с Ростовом-на-Дону и совместными усилиями должны сделать все возможное для реализации программы сотрудничества между двумя городами. Я убежден, что благодаря нашей совместной работе за короткое время мы зарегистрируем ощутимые результаты в том числе реализовывая совместные программы в разных сферах городского хозяйства», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, глава Администрации города Ростов-на-Дону Виталий Кушнарев в свою очередь придав важность подписанным между двумя городами программам сотрудничества, подчеркнул, что будет сделано все возможное для обеспечения развития по всем направлениям.

«Господин мэр, для нас очень приятно находиться на празднестве вашей красивой столицы, имеющей тысячелетнюю историю. Мало столиц в мире, которые могут гордиться таким почтенным возрастом, и в то же время современным видом и мощной энергетикой. Я уверен, что спустя короткое время вместе с вами мы непременно добьёмся успехов в области взаимовыгодного сотрудничества двух городов. Ереван для нас родной город, и я уверен, что наши деловые отношения очень перспективны», - отметил глава Администрации города Ростов-на-Дону.

Пользуясь случаем мэр Тарон Маргарян пригласил главу Администрации города Ростов-на-Дону в следующем году снова посетить Ереван и стать участником праздничных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана.