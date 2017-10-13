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Мэр Еревана Тарон Маргарян принял вице-мэра Краснодара


Мэр Еревана Тарон Маргарян принял вице-мэра Краснодара Андрея Василенко, прибывшего в Ереван для участия в празднестве «Эребуни-Ереван 2799».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостя, мэр Еревана Тарон Маргарян поблагодарил за визит и выразил уверенность, что этот визит также будет иметь положительное влияние на укрепление и расширение взаимодействия и партнёрских связей между двумя городами. 
Вице-мэр Краснодара Андрей Василенко в свою очередь поздравил мэра Еревана Тарона Маргаряна с Днем столицы, а также отметил, что это ещё одна замечательная возможность для обсуждения программ сотрудничества и дальнейших работ.
В рамках встречи Мэр Тарон Маргарян пригласил делегацию Краснодара посетить Ереван в следующем году и стать участником праздничных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана.

 



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