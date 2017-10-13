Новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики вручил верительные грамоты президенту Республики Армения

Президенту Армении Сержу Саргсяну 13 октября вручил верительные грамоты новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Джонатан Лакот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян пожелал дипломату успехов и выразил надежду, что посол своей активной деятельностью откроет новую страницу в армяно-французских отношениях.

Президент Армении и посол Франции согласились том, что привилегированные армяно-французские отношения, развивающиеся по восходящей, полностью отражают дух дружбы двух народов.

Серж Саргсян посчитал символичным тот факт, что новоназначенный посол начинает свою миссию в Армении в тот год, когда Армения и Франция отмечают 25-летие дипломатических отношений.

Подчеркнув, что между двумя странами существует стабильный политический диалог, активные взаимодействия на высоком уровне и взаимные визиты, Серж Саргсян подчеркнул важность активизации торгово-экономических отношений между Арменией и Францией.

Президент Армении подчеркнул роль межпарламентского партнерства в укреплении и углублении межгосударственных отношений, с удовлетворением отметив, что парламентарии Армении и Франции эффективно сотрудничают не только в двусторонних форматах, но и в рамках международных парламентских организаций. Президент Республики также подчеркнул важность деятельности созданной в 2013 году во французском парламенте группы дружбы с Нагорным Карабахом.

В ходе встречи собеседники коснулись перспектив развития отношений Армения-ЕС, в том числе подготовительных работ к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ближайшем будущем в Брюсселе.

Президент Саргсян подчеркнул важность и высоко оценил активное участие Франции в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, президент Армении и посол Франции высоко оценили саммит Международной организации стран Франкофонии, который пройдет в Армении в 2018 году.