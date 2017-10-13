Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную футболистов, которые не сыграют на Чемпионате мира 2018-го года

Eurosport представил символическую сборную футболистов, которые не сыграют на Чемпионате мира 2018-го года в России. В команду также вошел полузащитник сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Как сообщает Арменпресс , в символическую сборную вошли:Вратарь: Ян Облак (Словения).Защитник: Антонио Валенсия (Венесуэла), Дэйли Блинд (Голландия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Давид Алаба (Австрия).Полузащитники: Артуро Видаль (Чили), Наби Кейта (Гвинеа), Генрих Мхитарян (Армения).Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Алексис Санчес (Чили), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).