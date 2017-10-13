Эд Ройс и Адам Шифф поддерживают инициативу предоставления Армении 100 млн долларов в рамках корпорации «Вызовы тысячелетия»

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс и конгрессмен Адам Шифф поддерживают инициативу Армянского национального комитета Америки (ANCA) по созданию нового гранта американской корпорации «Вызовы тысячелетия», в рамках которого предлагается предоставить Армении помощь в размере 100 млн долларов. Об этом сообщили Арменпресс в ANCA.

Эд Ройс отметил, что инвестиции корпорации «Вызовы тысячелетия» могут стать решением ряда проблем Армении в области торговли и инвестиций.

Адам Шифф отметил, что помощь Армении в рамках корпорации «Вызовы тысячелетия» уже значительно сократила уровень бедности в сельских общинах. Он отметил, что приветствует инвестиции в образовательной сфере. «Почему Армения не может стать Силиконовой долиной?» - отметил конгрессмен.

Глава комитета «Ай Дата» Раффи Амбарян поприветствовал поддержку Ройса и Шиффа, подчеркнув, что инвестиция в размере минимум 100 млн долларов может быть очень ощутимой в плане снижения уровня бедности в стране и создания новых экономических возможностей, способствуя также развитию армяно-американских экономических отношений.