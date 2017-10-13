Мэр Еревана встретился с министром правительства Москвы

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента труда и социальной защиты населения Владимиром Петросяном, прибывшим в Ереван для участия в праздничных мероприятиях «Эребуни-Ереван 2799». Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, во встрече принял участие также руководитель представительства мэрии Еревана в столице РФ Макар Нагапетян.

Поприветствовав гостя, мэр выразил благодарность за визит и высоко оценив дружеские и партнёрские отношения между двумя столицами, подчеркнул важность углубления и укрепления двусторонних отношений.

«Расширение программ сотрудничества с Москвой является одним из наших важных направлений, и я убежден, что сформированная деловая среда и впредь будет развиваться, обеспечивая продолжительность совместных программ. Уверен, что объединив наши силы, мы придадим новый импульс укреплению и расширению сотрудничества между двумя столицами», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Поблагодарив за приглашение и теплый прием, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян передал Тарону Маргаряну теплые приветствия и поздравления мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, подчеркнув, что Москва высоко ценит сотрудничество с Ереваном и заверил, что работы, направленные на расширение и развитие взаимодействия, будут носить продолжительный характер.

Мэр Тарон Маргарян в свою очередь передал приветствия Сергею Собянину, пригласив посетить Ереван в следующем году и принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 2800-летию основания Еревана.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с проведением Дней Еревана в Москве.