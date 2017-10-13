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Артур Агабекян назначен советником президента Республики Арцах


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 13 октября подписал указ о назначении Артура Агабекяна советником президента Республики Арцах. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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