Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Парламент Грузии в пятницу на внеочередном заседании преодолел вето президента, наложенное на принятую высшим законодательным органом в трех чтениях новую Конституцию, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В голосовании представители оппозиционных фракций участия не принимали, они вывесили в зале плакат: "Попранная ногами Конституция", передает корреспондент "Интерфакса".

Президент Георгий Маргвелашвили, наложивший вето на новую Конституцию, направил в парламент мотивированные поправки, так как посчитал новую Конституцию "неподготовленной" и не имеющей поддержки общества и оппозиционных сил. При этом Маргвелашвили заявил, что если парламентское большинство разделит его замечания, у страны будет "документ согласия".

Призывы президента представители парламентского большинства не разделили.

Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление и существенно ограничивает полномочия президента. Конституция вступит в силу через год, после избрания президента.