СМИ: Китай создал лазер для борьбы с террористами

Китайская компания Hongfeng создала лазерное оружие, предназначенное для борьбы с террористами и членами экстремистских группировок. Как сообщила в пятницу газета Global Times, новинка предназначена для поражения целей на расстоянии 200 м.

Лазер впервые был продемонстрирован общественности Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) на антитеррористических учениях, проводимых спецназом КНР на территории центральной провинции Хубэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лазерное оружие по сравнению со всеми прочими его видами поражает противника с высокой скоростью и большей аккуратностью попадания. Оно беззвучно и при выстреле не имеет вспышки", - рассказал в интервью журналистам инженер-конструктор вооружений Янь Ачжэ.

Ожидается, что данное оружие будет использоваться для охраны участников 19-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который 18 октября откроется в Пекине.





