Самый дорогой дом в мире оценили в 418 миллионов долларов

Во Франции на продажу выставили дом, построенный 187 лет назад. Агенты по недвижимости уже назвали его самым дорогим в мире. Его стоимость оценивается в 418 миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Daily Mail.

Особняк Les Cèdres, о котором идет речь, находится на юге страны. Ранее он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а потом использовался как оливковая ферма. В особняке насчитывается 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей.

Также на территории виллы располагается один из самых красивых в Европе садов, где высажены более 15 тысяч растений. Среди знаменитостей, проживающих по соседству, — британский композитор Эндрю Ллойда Уэббер и соучредитель Microsoft Пол Аллен.