В МИД Германии заявили о возможном объединении Европы и России против США

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от Вашингтона и сблизит ее с Россией и Китаем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом он заявил немецкому изданию RND.

"Решающее значение имеет то, что Европа придерживается единого мнения по данной теме. Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем — против США", — сказал глава МИД ФРГ.

Он подчеркнул, что в случае отказа США от соглашения по иранской ядерной программе ситуация с безопасностью только ухудшится, поскольку вернется прямая угроза войны между Израилем и Ираном.

"Трагедия заключается в том, что иранская сделка может превратиться в американскую внутриполитическую игру", — отметил Габриэль.

Ожидается, что Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Ирана в пятницу.