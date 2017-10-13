Ученые из медицинской школы Бостонского университета определили средний возраст, когда человек считается наиболее красивым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Telegraph.

Сейчас он составляет 38,9 года. В 1990 году он составлял 33,2 года.

Ученые проанализировали списки самых красивых знаменитостей, которые журнал People публиковал в 1990 и 2017 годах. По их словам, "возраст красоты" увеличился благодаря таким женщинам, как Шэрон Стоун и Мишель Пфайфер и Джулия Робертс.

В списке почти 30-летней давности они также присутствовали.