Каталонская национальная ассамблея призвала начать создание государства

Общественная националистическая организация Каталонская национальная ассамблея призвала главу женералитета (правительства автономного сообщества) Карлеса Пучдемона начать строительство независимой Каталонской республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет никакого смысла приостанавливать декларацию о независимости… Поэтому мы призываем парламент (Каталонии – ред.) отменить приостановку, а председателя (женералитета – ред.) и правительство ввести в действие закон "О правовом переходном периоде и основании республики", — говорится в документе ассамблеи.

Причиной такого решения Каталонская национальная ассамблея называет "отказ Испанского государства от любого предложения диалога".

Закон о переходном периоде, принятый каталонским парламентом 7 сентября и приостановленный позже Конституционным судом Испании, должен был вступить в действие в случае победы на референдуме 1 октября сторонников независимого государства. Закон должен действовать от момента подведения итогов референдума и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, разработает конституцию нового государства. После этого, согласно закону, должны пройти еще одни выборы в уже независимом государстве, в результате которых будет создано новое правительство и избран его глава.

В пятницу леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) также направила письмо Пучдемону с требованием провозгласить в Каталонии республику. "Только путем провозглашения республики мы сможем проявить уважение к тому, что большинство людей выразили в ходе голосования. Только провозгласив республику, мы сможем обозначить себя в качестве участника, готового следить за гражданскими и политическими правами населения, которые все еще находятся под угрозой", — говорится в письме, опубликованном на сайте партии.

Между тем бывший председатель правительства Каталонии Артур Мас в интервью каталонскому телеканалу TV3 призвал не торопиться с немедленным провозглашением независимости в полном объеме.