В правительстве Армении обсужден проект изменений в Трудовой кодекс

В ходе состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна совещания был обсужден проект изменений в Трудовой кодекс, который разработан на основании поручения главы правительства от 27 апреля. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было доложено, что проект представлен заинтересованным ведомствам, от которых получены различные замечания и предложения. После принятия по ним окончательного решения проект будет представлен в правительство и Национальное Собрание.

В ходе совещания развернулось обсуждение по отдельным пунктам проекта. Премьер-министр Карапетян счел необходимым дополнительно обсудить проект с экспертными кругами, международными структурами.

«Он своими регулированиями должен быть созвучен программе правительства и современным подходам. Трудовой кодекс является важным документом, который должен заложить правильный фундамент в отношениях работодатель-работник», - сказал Карен Карапетян.