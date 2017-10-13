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Президент Армении поздравил дирижёра, композитора Лориса Чкнаворяна с юбилеем


Президент Армении Серж Саргсян 13 октября направил поздравительное послание дирижёру, композитору Лорису Чкнаворяну в связи с 80-летием, пожелав юбиляру доброго здоровья, новых достижений и всяческих благ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании сказано:
«Вы принадлежите к числу тех преданных служителей культуры, чьи заслуги и безраздельная преданность музыке достойны восхищения.
Как достойный сын армянского народа Вы внесли большой вклад в дело становления нашей государственности, развития её культуры. Долгие годы возглавляя Национальный филармонический оркестр Армении, являясь деятелем искусства, интеллигентом, патриотом Вы имели огромную роль в культурно-общественной жизни нашей страны.
Радует, что и сегодня, продолжая Вашу активную деятельность, обогащая лучшие традиции дирижёрского и композиторского искусства, Вы вносите большой вклад в дело становления и укрепления межкультурного диалога".

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