Турция не нуждается во вступлении в ЕС, заявил Эрдоган

Турции не нужно членство в Евросоюзе, она готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.