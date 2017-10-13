Сотням свиней пришлось вплавь спасаться от наводнения во Вьетнаме

Во Вьетнаме в результате наводнения затопило свиноводческую ферму в районе Тханьхоа. В сеть попало видео, на котором животные отчаянно пытаются удержаться над водой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего удалось спасти только 100 свиней, остальные – около 4000 голов – погибли.

Как сообщает Zing.vn, вода поднималась настолько быстро, что спасти всех животных просто не получилось. Тела погибших свиней уничтожат весной.

По последним данным, жертвами наводнений в стране стали 54 человека, ещё 39 числятся пропавшими без вести