Сотням свиней пришлось вплавь спасаться от наводнения во Вьетнаме
Во Вьетнаме в результате наводнения затопило свиноводческую ферму в районе Тханьхоа. В сеть попало видео, на котором животные отчаянно пытаются удержаться над водой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Всего удалось спасти только 100 свиней, остальные – около 4000 голов – погибли.
Как сообщает Zing.vn, вода поднималась настолько быстро, что спасти всех животных просто не получилось. Тела погибших свиней уничтожат весной.
По последним данным, жертвами наводнений в стране стали 54 человека, ещё 39 числятся пропавшими без вести
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