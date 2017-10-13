Китаянка нашла в стиральной машине 52-килограмового удава

Жительница китайской провинции Гуандун обнаружила в своей стиральной машине 52-килограммового удава, Как передает Арменпресс, об этом сообщает People's Daily, China.

По данным издания, женщина услышала шум внутри машины, открыла ее и обнаружила там спящую змею.

Позже ее забрали представители центра по спасению и реабилитации диких животных.

Обыкновенный удав — неядовитая змея, в Китае является охраняемым видом.