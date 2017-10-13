Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с членами делегации коммуны Драгиньян

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем мэра коммуны Драгиньян (Франция) Примозелли Кристин, прибывшей в Ереван для участия в праздничных мероприятиях «Эребуни-Ереван 2799». Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян выразил благодарность за визит и выразил уверенность в том, что этот визит также будет иметь положительное влияние на укрепление и расширение взаимодействия и партнёрских связей между административным районом Еревана Малатия-Себастия и коммуной Драгиньян.

», - отметил Тарон Маргарян.Первый заместитель мэра коммуны Драгиньян (Франция) Примозелли Кристин в свою очередь выразила благодарность за прием и поздравила мэра Еревана по случаю Дня города, подчеркнув, что это еще один повод для обсуждения реализуемых программ сотрудничества.», - отметила Примозелли Кристин.Выразив благодарность за теплые слова, мэр Тарон Маргарян пригласил членов делегации коммуны Драгиньян в следующем году также посетить Ереван во главе с мэром коммуны и принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 2800-летию основания Еревана.