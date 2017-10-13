Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с членами делегации коммуны Драгиньян
15:21, 13 Октябрь, 2017
Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем мэра коммуны Драгиньян (Франция) Примозелли Кристин, прибывшей в Ереван для участия в праздничных мероприятиях «Эребуни-Ереван 2799». Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян выразил благодарность за визит и выразил уверенность в том, что этот визит также будет иметь положительное влияние на укрепление и расширение взаимодействия и партнёрских связей между административным районом Еревана Малатия-Себастия и коммуной Драгиньян.«С каждым годом мэрия Еревана расширяет программы сотрудничества с городами-партнерами и городами-побратимами. В результате реализовываются не только взаимовыгодные программы, но и укрепляются связи с армянскими общинами этих городов. Лучшим свидетельством тому присутствие армянской общины Драгиньян в составе делегации. Мы придаем также важность сотрудничеству 12 административных районов Еревана с городами разных стран. В этом контексте в марте этого года между административным районом Еревана Малатия-Себастия и коммуной Драгиньян была подписана Хартия дружбы, которая укрепит двустороннее взаимодействие», - отметил Тарон Маргарян.
Первый заместитель мэра коммуны Драгиньян (Франция) Примозелли Кристин в свою очередь выразила благодарность за прием и поздравила мэра Еревана по случаю Дня города, подчеркнув, что это еще один повод для обсуждения реализуемых программ сотрудничества.
«Господин мэр, я также уверенна в том, что в скором времени мы расширим рамки сотрудничества и придадим новый импульс двустороннему взаимодействию. Хочу также отметить, что мы впечатлены праздничной атмосферой вашего теплого и гостеприимного города. Очень приятно находиться в Ереване и быть непосредственным участником этого праздника», - отметила Примозелли Кристин.
Выразив благодарность за теплые слова, мэр Тарон Маргарян пригласил членов делегации коммуны Драгиньян в следующем году также посетить Ереван во главе с мэром коммуны и принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 2800-летию основания Еревана.