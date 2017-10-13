Премьер-министр ознакомился с продукцией, представленной на сельскохозяйственной выставке “Армпродэкспо”

13 октября премьер-министр К. Карапетян посетил ежегодную специализированную выставку “Армпродэкспо” в выставочном комплексе “Ереван экспо”, в которой участвуют компании–переработчики сельскохозяйственной продукции из Армении и Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе правительства РА, выставку вместе с ним посетил также министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Глава правительства обошел павильоны, ознакомился с представленным ассортиментом, объемами производства, переработки и экспорта продукции, а также планами развития.

На открытой площадке выставки премьеру были продемонстрированы возможности сельскохозяйственной техники, систем интенсивного садоводства и капельного орошения. К. Карапетян интересовался также работой с фермерскими хозяйствами, отметив важность непрерывной работы в переподготовке фермеров.

Премьер с удовлетворением констатировал, что в нынешнем году выставка существенно изменилась, предстает в новом качестве, с бизнес-логикой и фиксацией конкретных достижений. Он отметил также, что правительство готово при необходимости оказать фермерам всяческое содействие в реализации их проектов.

Цель выставки “Армпродэкспо” – представить возможности сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, установить деловые связи и стимулировать экспорт.

В работе выставки 2017 г. принимают участие 110 перерабатывающих компаний и фирм по оказанию аграрных услуг.