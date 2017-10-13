Юнкер: если Каталония станет независимой, другие могут захотеть того же

Если Каталония станет независимой, другие могут захотеть последовать примеру этого региона. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в пятницу в университете Люксембурга. Выступление Юнкера транслируют службы Еврокомиссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если Каталония станет независимой, другие захотят сделать то же самое. Мне не нравится это", - сказал он.

Глава ЕК подчеркнул, что не хочет отделения Каталонии от Испании. "Я очень обеспокоен, потому что жизнь в сообществе кажется такой сложной. Каждый пытается самоопределиться, не понимая, что можно сосуществовать вместе", - отметил он.

Юнкер также заявил, что Брюссель не может стать посредником между Мадридом и Каталонией, потому что об этом должны попросить обе стороны.