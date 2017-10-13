Бруно Марс лидирует по числу номинаций на премию American Music Awards

В США объявили имена претендентов на престижную музыкальную премию American Music Awards (AMA). Лидером по числу номинаций в этом году стал американский исполнитель Бруно Марс, у которого есть шанс получить восемь статуэток, в том числе в главной категории - "Артист года", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

45-я ежегодная церемония вручения премий AMA пройдет 19 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и будет транслироваться в эфире телеканала ABC.

Также в числе фаворитов названы британский автор-исполнитель Эд Ширан, канадцы Дрейк и The Weeknd, американский рэпер Кендрик Ламар и диджей-дуэт The Chainsmokers, у каждого из которых по пять номинаций. Все указанные исполнители, кроме The Weeknd, также претендуют на звание "Артиста года".

Лучшей поп/рок-исполнительницей могут признать в этот раз Леди Гагу, Рианну или Алессию Кару. В соответствующей мужской категории соперничают Дрейк, Бруно Марс и Эд Ширан.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета.





