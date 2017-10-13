Время в Ереване: 11:07:36,   13 Октябрь

Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в Брюсселе


Более десяти человек госпитализированы с отравлением "токсичным дымом" в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, объявлена эвакуация, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом говорится в распространенном здесь в пятницу заявлении Совета ЕС.

В нем утверждается, что причиной инцидента стала поломка вентиляционной системы на кухне. Совет ЕС уверяет, что инцидент не помешает проведению 19-20 октября в этом же здании саммита глав государств и правительств Евросоюза.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации