Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в Брюсселе

Более десяти человек госпитализированы с отравлением "токсичным дымом" в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, объявлена эвакуация, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом говорится в распространенном здесь в пятницу заявлении Совета ЕС.

В нем утверждается, что причиной инцидента стала поломка вентиляционной системы на кухне. Совет ЕС уверяет, что инцидент не помешает проведению 19-20 октября в этом же здании саммита глав государств и правительств Евросоюза.