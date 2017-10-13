Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян с трибуны Межпарламентской ассамблеи ОДКБ говорил об азербайджанском цинизме и провокациях

Спикер НС РА Ара Баблоян 13 октября принял участие в заседании совета Межпарламентской ассамблеи ОДКБ. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС, Ара Баблоян выступил с заявлением.

«Весьма прискорбно, что моему первому участию в работе совета предшествовала очередная циничная выходка Азербайджана, совершенная на границe двух стран. В дни, кoгда в Армении проходили военные учения сил быстрого реагирования стран ОДКБ, выстрелом с азeрбайджанской стороны был убит 19-летний военнослужащий МО Армении”, - отметил Ара Баблоян.

Пo мнению председателя Национального собрания Армении, это вызов Азербайджана, адресованный не одной только Армении.