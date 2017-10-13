В Лондоне показали новый гибридный Range Rover
Британская компания Jaguar Land Rover официально представила публике топовую версию Range Rover 2018 модельного года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места события.
Презентация Range Rover P400e PHEV прошла в Музее дизайна в Лондоне. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой совокупной мощностью 404 лошадиных силы. В салоне установлен ионизатор воздуха наночастицами. Шторки от солнца управляются бесконтактно и реагируют на движение руки водителя или переднего пассажира.
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