Арсен Джулфалакян будет выступать за французский клуб

Борец греко-римского стиля, вице-чемпион Олимпиады, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян перешел в новый клуб.

Как передает «Арменпресс» , серебряный призер Олимпиады будет выступать за французский клуб «CPBesançon Lutte». “Цель – завоeвать кубок Франции”, - написал на своей страничке в фейсбуке А. Джулфалакян.

Арсен Джулфалакян - серебряный призер Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне, обладатель золотой медали на чемпионате мира 2014 г и первенства Европы 2009 г.