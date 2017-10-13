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Арсен Джулфалакян будет выступать за французский клуб


Борец греко-римского стиля, вице-чемпион Олимпиады, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян перешел в новый клуб.

Как передает «Арменпресс», серебряный призер Олимпиады будет выступать за французский клуб   «CPBesançon Lutte». “Цель – завоeвать кубок Франции”, - написал на своей страничке в фейсбуке А. Джулфалакян.

Арсен Джулфалакян - серебряный призер Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне, обладатель золотой медали на чемпионате мира  2014 г и первенства Европы 2009 г.

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