Ваан Мартиросян представил своему иранскому коллеге проект создания в Армении регионального “Дата центра”

Министр транспорта, связи и информационных технологий в рамках визита в Иран встретился с министром связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавадом Азади Джахроми.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, Джавад Азади Джахроми рассказал В. Мартиросяну о планах, реализованных в сфере связи и коммуникаций за два года, о зафиксированном прогрессе в этой области. Он отметил, что иранские министерства соответствующих направлений готовы сотрудничать с армянскими компаниями.

“Мы готовы при первом же удобном случае приехать в Армению и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества”, - сказал иранский министр. Поблагодарив за прием, В. Мартиросян представил иранскому коллеге программу создания в Армении регионального “Дата центра” (datacenter), который будет полезен не только Армении, но и Ирану, поэтому желательно сотрудничество с Ираном. Иранский министр согласился с целесообразностью вовлечения частных иранских компаний в сотрудничество.

Во время встречи стороны обсудили также вопросы интернет-связи между двумя странами, увеличения ее объема, информационных технологий и почтовых услуг, сотрудничества в сфере кибербезопасности, их перспектив и возможностей. Ваан Мартиросян пригласил иранского коллегу в Ереван для обсуждения на месте конкретных направлений сотрудничества.