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Спикер парламента Ирана: действия США по ядерной сделке приведут к хаосу на мировой арене


Спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани выразил мнение, что действия США по иранской ядерной сделке и их санкционная политика против Ирана и России могут привести к хаосу в международных отношениях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Кажется, что они начали некоторые движения, которые в конечном счете приведут к неупорядоченности на международной арене, - отметил глава парламента Ирана в пятницу в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Владимиром Володиным. - Свидетельством этого являются те санкции, которые они ввели против Ирана и против России, а также те меры, которые они недавно начали предпринимать по поводу ядерной договоренности с Ираном".

Он также заявил, что, если США не будут выполнять договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, от этой сделки ничего не останется.

 

 



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