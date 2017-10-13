Глава Samsung Electronics объявил об уходе из компании

Вице-председатель совета директоров и глава южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Квон О Хюн (Oh-hyun Kwon) объявил о своем уходе из компании, сообщается в релизе компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению, О Хюн не будет переизбираться после истечения срока его полномочий в марте 2018 года.

Заявление было сделано на фоне коррупционного скандала вокруг Samsung. В конце августа глава компании Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен южнокорейским судом к пяти годам тюрьмы по обвинениям во взяточничестве, растратах, укрывательстве нелегальных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве. Как ожидается, Ли Чжэ Ён будет обжаловать это решение. Прокуратура требовала для него 12-летнего тюремного заключения.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.