В Сети выложили шоу с Честером Беннингтоном, снятое незадолго до его смерти

В Сети выложили видео выпуска шоу Carpool Karaoke с Честером Беннингтоном, снятое за шесть дней до смерти музыканта. Кадры появились на странице группы Linkin Park в Facebook.

Выпуск шоу был опубликован с разрешения семьи Беннингтона и членов его группы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

На видео музыкант шутит, говорит о своих детях, а также пытается научить ведущего шоу Кена Джонга экстремальному вокалу.

Музыкант исполнил песни Numb, In The End и Talking To Myself. Также прозвучали I Donʼt Want To Miss A Thing группы Aerosmith, Under The Bridge группы Red Hot Chili Peppers и Sweet Home Alabama группы Lynyrd Skynyrd.

В июле 2017 года солиста Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в его доме в Калифорнии. Музыкант находился дома один. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство. Беннингтона похоронили в ботаническом саду в Палос-Вердес-Эстейтс.