Россия запросила у Турции разъяснения по новым экспортным ограничениям

Россия запросила у Турции разъяснения по новым введенным экспортным ограничениям. Часть документов уже получена с турецкой стороны, проводится их анализ. Об этом сказал журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они [торгпредство РФ в Турции] все запросили. В ближайшие дни мы получим разъяснения. Определенные документы уже получили, сейчас их анализируем", - сказал он, отметив, что турецкая сторона уже предоставила для изучения регламент.

Ранее Турция ввела новые ограничения для российской сельхозпродукции. Ограничения коснутся экспорта таких продуктов, как пшеница, нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, пшеница твердая.





