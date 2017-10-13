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Встреча президентов Армении и Азербайджана предусмотрена 16 октября в Женеве


По инициативе стран-сопредседателей Минской группы, 16 октября, в столице Швейцарской конфедерации Женеве, состоится встреча президентов Армении и Азербайджана. Об этом «Арменпресс»  сообщили в пресс-центре администрации президента Армении.

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