Миллиард человек в виртуальной реальности: такое возможно?

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что в 2018 году компания выпустит шлем виртуальной реальности Oculus Go, который будет стоить 199 долларов и сделает виртуальную реальность доступной для более широких слоев населения, чем сейчас, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Предыдущая модель очков виртуальной реальности от Facebook - Oculus Rift - вышла в марте 2016 года, но продавалась слабо, во многом из-за высокой (599 долларов) цены. Сейчас одновременно с выпуском новых очков Facebook объявил о снижении цен на Rift сразу на 200 долларов.

За счет этого компания рассчитывает в ближайшие годы привлечь в виртуальную реальность около миллиарда пользователей. "Если виртуальная реальность не покорит массовый рынок с такой ценой, думаю, она не сможет это сделать уже никогда", - комментирует эти планы аналитик Джон Делани.

На данный момент самый дешевый девайс виртуальной реальности - очки Samsung Gear VR. Они стоят 129 долларов, однако, в отличие от Oculus Go, не автономны, а работают лишь в паре со смартфоном Samsung.

На ежегодной конференции разработчиков виртуальной реальности Facebook в Сан-Хосе Цукерберг заметил, что виртуальная реальность приживается в обществе слишком медленно. Но при этом объявил, что его компании ставит перед собой задачу завлечь в нее миллиард пользователей.