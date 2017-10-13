Тарон Маргарян: Ереван организует взаимовыгодное сотрудничество с Парижем и другими городами Франции

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией французского города Арнувилль, во главе с вице-мэром Нектар Бальян, прибывшей в столицу для участия в праздничных мероприятиях “Эребуни-Ереван 2799”. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе мэрии, Тарон Маргарян подчеркнул важность для Еревана укрепление дружеских связей с городами-побратимами, разработки двустороних программ и сотрудничества.

«Ереван сегодня сотрудничает с Парижем и рядом других французских городов. Установлены хорошие отношения административного района Нубарашен и французского Арновилля, в чем несомненная заслуга и наших соотечественников и я рад, что они входят в состав делегации”, - подчеркнул мэр.

Вице-мэр Арнувилля поздравила всех ереванцев в лице мэра с праздником и отметила, что почти трехтысячелетний Ереван по-молодому радостен и гостеприимен. Она сказал также, что рада своему пребыванию в древнем городе – столице всех армян мира, и что огромный потенциал сотрудничества базируется на вековой франко-армянской дружбе, весомый вклад в которую вносит и армянская община Франции. Она восхищена праздничным убранством юбиляра и будет участвовать во всех мероприятиях не как гость, а как полноправный участник.

Воспользовавшись случаем, Тарон Маргарян пригласил членов делегации в будущем году на празднование круглой даты – 2800-летия основания столицы.