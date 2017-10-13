Пентагон приступил к созданию комплексов мгновенного глобального удара

Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Об этом заявил представитель Минобороны России Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, на эти комплексы возложены задачи, аналогичные требованиям стратегических ядерных сил. Емельянов указал на способность США нанести «разоружающий» удар по объектам стратегических ядерных сил России и Китая.

Представитель Минобороны отметил, что эти действия Пентагона являются дополнительным фактором, подтверждающим желание Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил в мире.

Системы мгновенного глобального удара (PGS — Prompt Global Strike) — неядерные высокоточные системы, позволяющие оперативно (по американским нормативам — за 60 минут от момента принятия решения) нанести удар по любой цели на земном шаре.