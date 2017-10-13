Начал свою работу Шестой евро-кавказский конгресс кардиологов

По инициативе министерств диаспоры и здравоохранения РА и организации “Акция здоровья Армения-Франция”, в Ереване начал работу Шестой евро-кавказский кардиологический конгресс. По сообщению «Армнепресс», со вступительным словом к участникам обратилась министр диаспоры Грануш Акопян. “Думаю, что конгресс послужит своей цели. Это лучшее место для знакомства, дружбы. Важно, что наши зарубежные друзья представят свои достижения в кардиологии. Хочу также верить, что эти дни для них станут днями знакомства с Арменией и ее достижениями”, - сказал она.

Известный кардиолог Пол Бараган сказал, что конгресс обратится к теоретическим и практическим вопросам кардиологии, попробует дать ответы на множество клинических вопросов.

В работе Шестого евро-кавказского кардиологического конгресса участвуют 38 известных специалистов из Армении и диаспоры из Франции, Ирана, Италии, Монако. Почти 250 кардиологов из Армении и Арцаха примут участие в работе семинаров.

Цель конгресса – способствовать развитию кардиологии в Армении, консолидации возможностей армян-кардиологов разных стран, сотрудничества врачей Армении, Арцаха и диаспоры, повышение профессионального уровня.