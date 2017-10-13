Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении создало рабочую группу по разработке проектов, направленных на улучшение зконодательной базы

Министр ЧС Армении Давид Тоноян на парламентских слушаниях по теме “Развитие национального потенциала в сфере управления рисками катастроф”, созванных по инициативе постоянной комиссии НС по обороне и вопросам безопасности, представил главные направления дальнейшей работы министерства на ближайшие 5 лет.

«Это внедрение и развитие цифровой связи для раннего оповещения населения, дальнейшее развитие спасательных сил быстрого реагирования, в том числе мониторинга и предупреждения природных пожаров, развитие инженерно-саперной и кинологической служб, совершенствование системы медицины катастроф, подготовка специалистов управления рисками, существенное улучшение работы гидрометслужбы и службы сейсмической защиты, содействие предсказуемому развитию сельского хозяйства посредством активного воздействия на атмосферные явления с применением противоградовых средств”, - сказал он.

Министр подчеркнул, что особое внимание будет обращено на улучшение законодательной базы и формирование соответствующей политики.

“Разработка ряда положений будет способствовать, например, повышению сейсмостойкости и надежности зданий и сооружений, снижению рисков при эксплуатации промышленных объектов повышенной опасности”, - сказал министр, добавив, что создана рабочая группа во главе с его заместителем, которая в сжатые сроки разработает проекты законодательных и иных нормативных актов.

Давид Тоноян также говорил о важности трансграничного и международного сотрудничества. “ С каждым днем появляются новые вызовы, которые требуют от нас развития наших возможностей. Очевидно, что наша страна, исходя из объективных критериев, не в состоянии обеспечить все необходимые действия. Последние чрезвычайные ситуации в нашем регионе и ликвидация их последствий как никогда показали важность и жизненную необходимость международного сотрудничества”, - заключил министр.