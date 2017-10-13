Фильм “Карта спасения” впервые показан в Москве

В московском кинотетре “Ролан” 11 октября состоялась премьера документального фильма “Карта спасения”, снятого к 100-летию Геноцида армян в Турции. Показ был организован посольством Армении в России при содействии фонда “Арно Бабаджанян”. Фильм рассказывает о пяти подвижницах – миссионерках Карен Еппе, Марии Якобсен (Дания), Бодил Бьорн (Норвегия), Алме Йоханссон (Швеция) и Анне Бьюли (Эстония).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД Армении, показ был предварен словом посланника посольства Армении в РФ Бориса Саакяна и председателя фонда “Арно Бабаджанян” А. Саргсяна, после чего последовало выступление продюсера фильма Манвела Сарибекяна, рассказавшего об идее создания фильма и ее реализации, авторском коллективе и демонстрации фильма на родине героинь.

В мероприятии приняли участие ряд аккредитованных в России дипломатов, в том числе посол Норвегии, советники посольств Швеции и Эстонии, а также общественные деятели.