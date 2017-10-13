Армения подала заявку на проведение региональной конференции по снижению рисков катастроф

Прогресс Армении последних лет в сфере управления рисками катастроф признан как в регионе, так и на глобальном уровне.

Как передает «Арменпресс, об этом заявил министр ЧС Давид Тоноян на парламентских слушаниях, организованных по инициативе постоянной комиссии НС РА по обороне и вопросам безопасности “Развитие национального потенциала в сфере управления рисками катастроф”, подчеркнув, что самым ярким доказательством этого является участие армянской делегации в международных форумах, а также их проведение в Армении.

“Мы подали заявку на проведение “Форума азиатской региональной платформы в сфере снижения рисков катастроф” 2018 г. в Армении”, - сообщил министр, добавив, что тем самым Армения сделает очередной шаг в укреплении своей роли в регионе.