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Армения подала заявку на проведение региональной конференции по снижению рисков катастроф


Прогресс Армении  последних лет  в сфере управления рисками катастроф признан как в регионе, так и на глобальном уровне.

Как передает «Арменпресс, об этом заявил министр ЧС Давид Тоноян на  парламентских слушаниях, организованных по инициативе постоянной комиссии НС РА по обороне и  вопросам безопасности “Развитие национального потенциала в сфере управления рисками катастроф”, подчеркнув, что самым ярким доказательством этого является участие армянской делегации в международных форумах, а также их проведение в Армении.

“Мы подали заявку на проведение “Форума азиатской региональной платформы в сфере снижения рисков катастроф” 2018 г. в Армении”, - сообщил министр, добавив,  что тем самым Армения сделает очередной шаг в укреплении своей роли в регионе.

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