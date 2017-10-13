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Серж Танкян в Армении


Певец всемирно известной рок-группы «System of a Down», композитор Серж Tанкян находится в Армении. Известный певец поместил свою новую фотографию на своей странице в Instagram и оставил запись: “Хорошо быть снова в Армении”, передает «Арменпресс».

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