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Юношеская женская сборная Армении возраста до 19 лет готовится к первенству Европы


Юношеская женская сборная  Армении по футболу  примет участие в отборочном туре первенства Европы.

Как сообщает «Арменпресс»,  об этом пишет ФФА. 18-24 октября в Венгрии пройдет турнир 10-й группы квалификационного этапа первенства Европы среди женских команд возраста до 19 лет.

Соперниками сборной Армении являются сборные Венгрии, Шотландии и Турции. 18 октября сборная Армении сыграет со сборной Шотландии, 21-ого - Венгрии. В рамках подготовки сборная Армении 14-16 октября  проведет сбор в академии ФФА. В Венгрию она отправится 17-ого утром. Главным тренер команды Лиана Айрапетян пригласила 20 футболисток.

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