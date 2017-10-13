Юношеская женская сборная Армении возраста до 19 лет готовится к первенству Европы

Юношеская женская сборная Армении по футболу примет участие в отборочном туре первенства Европы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. 18-24 октября в Венгрии пройдет турнир 10-й группы квалификационного этапа первенства Европы среди женских команд возраста до 19 лет.

Соперниками сборной Армении являются сборные Венгрии, Шотландии и Турции. 18 октября сборная Армении сыграет со сборной Шотландии, 21-ого - Венгрии. В рамках подготовки сборная Армении 14-16 октября проведет сбор в академии ФФА. В Венгрию она отправится 17-ого утром. Главным тренер команды Лиана Айрапетян пригласила 20 футболисток.