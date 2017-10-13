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СМИ: в Турции выданы ордера на задержание более 100 человек из-за связей с ФЕТО


Власти Турции выдали ордера на задержание еще 115 человек, которых подозревают в причастности к попытке переворота в стране в июле 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.

По его данным, операция по задержанию проводится в 15 провинциях республики. Подозреваемым вменяются в вину связи с организацией ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую Анкара обвиняет в организации попытки совершения госпереворота.



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