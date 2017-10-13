СМИ: в Турции выданы ордера на задержание более 100 человек из-за связей с ФЕТО
Власти Турции выдали ордера на задержание еще 115 человек, которых подозревают в причастности к попытке переворота в стране в июле 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.
По его данным, операция по задержанию проводится в 15 провинциях республики. Подозреваемым вменяются в вину связи с организацией ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую Анкара обвиняет в организации попытки совершения госпереворота.
- 12:02 В США фермер вырастил самую тяжелую тыкву в истории общенационального конкурса
- 11:42 ООН: в мире голодают 815 млн человек
- 11:33 СМИ: в Турции выданы ордера на задержание более 100 человек из-за связей с ФЕТО
- 11:22 Клип Despacito побил рекорд по количеству просмотров на Youtube
- 11:14 СМИ сообщили о разработке гибкого iPhone
- 11:01 Турецкая бронетехника пересекла границу с Сирией, сообщили СМИ
- 10:50 МЧС Армении и Европейский региональный офис ООН будут вместе работать над предупреждением катастроф
- 10:37 Дрон снял, как почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии
- 10:24 Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400
- 10:17 Начиная с декабря в Армении около 15 000 13-летних девочек сделают прививки от вируса папилломы
- 10:05 Недокуренную сигару Черчилля продали за 12 тысяч долларов
- 09:58 Палата представителей США одобрила выделение $36,5 млрд на борьбу с последствиями ураганов
- 09:55 Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 30 человек
- 09:27 Европейские индексы - 12-10-17
- 09:26 Американские индексы снизились - 12-10-17
- 09:24 Цены на цветные металлы - 12-10-17
- 09:23 Цены на драгоценные металлы выросли - 12-10-17
- 09:21 Цены на нефть снизились - 12-10-17
- 12.10-21:50 Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится на следующей неделе в Женеве: Армен Ашотян
- 12.10-21:38 РПА придает важное значение предстоящим муниципальным выборам: Армен Ашотян
- 12.10-21:33 В ЮНЕСКО сообщили о снятии кандидатур Китая и Ливана на пост гендиректора
- 12.10-21:00 Предстоящие на 13 октября мероприятия
- 12.10-20:52 Премьер Ирака назвал условие для начала диалога с Курдистаном
- 12.10-20:45 Генсек ООН выразил сожаление о выходе США из ЮНЕСКО
- 12.10-20:16 Президент Армении направил поздравительное послание Королю Испании Фелипе Шестому
- 12.10-20:02 Президент Армении вручил меценату Эдуардо Эрнекяну медаль Родины
- 12.10-20:00 Президенту представлена концепция создания Технологического университета Армении
- 12.10-19:49 Северная Корея признала Крым российским
- 12.10-19:37 Армения и США имеют большие возможности для развития сотрудничества: Армения и USAID отметили 25-летие сотрудничества
- 12.10-19:34 Роберто Карлос стал дедушкой
- 12.10-19:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-10-17
- 12.10-19:24 Азиатские индексы - 12-10-17
- 12.10-19:18 США объявили о выходе из ЮНЕСКО
- 12.10-19:02 Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с мэром Глендейла Варданом Карапетяном
- 12.10-18:55 За последние 25 лет USAID предоставило Армении 1 млрд долларов
18:36, 06.10.2017
Просмотрели 1756 раз ПАСЕ демонстрирует признаки реабилитации: Самвел Фарманян прокомментировал отставку председателя ПАСЕ
17:04, 06.10.2017
Просмотрели 1698 раз Через несколько месяцев жители Капана могут прилететь в Ереван на самолете: реконструируется аэропорт Капана
18:14, 06.10.2017
Просмотрели 1660 раз Премьер-министр Армении принял министра промышленности и торговли Российской Федерации
15:47, 06.10.2017
Просмотрели 1532 раз Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде
15:08, 06.10.2017
Просмотрели 1349 раз Президент Армении провел совещание по вопросам распорядка армяно-итальянского экономического сотрудничества