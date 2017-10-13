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Клип Despacito побил рекорд по количеству просмотров на Youtube


Клип на популярную песню Despacito("Потихоньку") стал первым в истории роликом, набравшим более четырех миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико — ред.)", — написал один из исполнителей хита Луис Фонси в своем Instagram, призвав своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов. На данный момент клип посмотрели более четырех миллиардов раз.



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