Клип Despacito побил рекорд по количеству просмотров на Youtube

Клип на популярную песню Despacito("Потихоньку") стал первым в истории роликом, набравшим более четырех миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико — ред.)", — написал один из исполнителей хита Луис Фонси в своем Instagram, призвав своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов. На данный момент клип посмотрели более четырех миллиардов раз.