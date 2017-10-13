Кирилл Шевченко по-прежнему в лидерах “Гран-при”.

В Джермуке были сыграны партии 8-ого тура юношеского турнира “Гран-при” Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в турнире по-прежнему лидирует Кирилл Шевченко, одержавший 7-ю победу, на этот раз над Сергеем Лобановым. Занимающий вторую горизонталь Арам Акопян проиграл Вячеславу Зарубицкому, а следующий за ним Шант Саргсян - победителю первого этапа турнира Кириллу Шубину. Третий представитель Армении Мамикон Гарибян проиграл норвежцу Тор-Фредрику Каасену. Арсений Нестеров одержал важную победу над Стефаном Погосяном и поднялся на 4-ую строчку. Пoсле неудачного старта вторую подряд победу одержал Паулюс Пультинявичюс.

Посе 8-ого тура турнирную таблицу уверенно возглавляет представитель Украины Кирилл Шевченко с 7,5 очков. На одно очко уступает ему Шант Саргсян (Армения), Арам Акопян (Армения) завершает тройку лидеров с 6 очками. У Арсения Нестерова, идущего четвертым, 5,5 очков, далее следуют Мамикон Гарибян и Вячеслав Зарубицкий (по 4,5 очков).