МЧС Армении и Европейский региональный офис ООН будут вместе работать над предупреждением катастроф

Министр ЧС Армении Давид Тоноян принял руководителя европейского регионального офиса ООН по снижению рисков катастроф Паоло Альбрито. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на встрече обсуждались механизмы и возможности совершенствования методологии снижения рисков катастроф в Армении, ликвидации их последствий с использованием передового европейского опыта.

В своем слове министр ЧС отметил, что для государства экономически выгоднее вкладывать средства в предупреждение катастроф. В этом аспекте стороны отметили важность будущих слушаний в НС 13 октября по теме “Развитие национального потенциала в сфере управления рисками катастроф” в рамках трехдневного международного симпозиума “Противодействие во имя устойчивого развития”, что может стать удачным началом формирования культуры противодействия катастрофам и формирования законодательной базы.

Стороны обсудили также перевод стратегии снижения рисков катастроф с регионального на общинный уровень, отметив, что каждой общине жизненно важно иметь собственную тактику снижения рисков. Высоко оценив опыт Армении в этом направлении, Паоло Альбрито отметил, что Армения в этом плане, несомненно, одна из передовых стран в регионе.

После завершения встречи руководитель европейского регионального офиса ООН по снижению рисков катастроф посетил Национальный центр кризисного управления МЧС РА и познакомился с работой службы 911.