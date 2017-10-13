Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400

Проблем с приобретением Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не наблюдается. Об этом, как сообщает в пятницу телеканал Haber Turk, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция "не думает завершать переговоры по С-400". "У нас также был разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным о С-500", - сказал турецкий лидер.

9 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы ЗРС С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.





