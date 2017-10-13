Начиная с декабря в Армении около 15 000 13-летних девочек сделают прививки от вируса папилломы

Начиная с декабря месяца в Армении в календаре прививок появится новая – девочкам, начиная с 13 лет, будут делать прививки от вируса папилломы. Об этом «Арменпресс» беседовал с координатором национальной программы иммунопредупреждения Минздрава РА, советником генерального директора Национального центра регистрации и предупреждения болезней Гаяне Саакян.

- В декабре стартует процесс прививок от папилломавируса 13-летним девочкам. На каком этапе вы сейчас находитесь, и есть ли предварительные данные о том, скольким девочкам будут сделаны прививки?

- Мы начинаем прививки со второй декады декабря. По статданным 2016 г., в стране около 16 000 девочек в возрасте 13 лет. Прививки будут сделаны около 15 тысячам. Сейчас идет этап активной подготовки – проводим курсы с медработниками, информируем родителей, затем Минздрав выступит с заявлением, и в поликлиниках начнут делать прививки.

- Среди некоторой части родителей есть беспокойство, боятся отрицательных последствий, появилось много всяких публикаций на эту тему…

- Я знаю обо всем об этом. Большинство этих публикаций далеки от истины. Научно обоснованных среди них, как правило, нет. Есть глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, который профессионально занимается этим и регулярно рассматривает вопросы безопасности и эффективности вакцин. Последнее обсуждение прошло как раз в нынешнем году. По всему миру вакцинированы более 270 млн подростков, никаких отклонений и свидетельств об опасности вакцины нет. Но, как и в случаях с другими вакцинами, возможны реакции – отек, покраснение, боли. Это может быть у 8 из 10 детей, но быстро проходит.

- Противники вакцинации утверждают, что во многих странах отказались от нее, сомневаясь в эффективности вакцины. В каких странах проводится вакцинация?

- Более чем в 70. Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, страны Западной Европы. В некоторых из них она проводится уже более 10 лет. Может быть, речь идет о Японии, просто там не проводилась массовая кампания информации населения. Там каждый медработник сам общается со своими пациентами.

- А есть ли какие-нибудь противопоказания?

- Это общие противопоказания. Если их нет, вакцинация проводится.

- Вы сказали, что ее проводят в 70 странах. Какие результаты?

- С учетом опыта этих стран у нас положительные ожидания. В этих странах наблюдается спад заболеваемости. Это значит, что возможен более эффективный контроль над раком шейки матки, мы можем предотвратить его у 7 женщин из 10.

- Какова статистика по этой болезни у нас? Насколько она тревожна?

- По данным конца 2016 года, на учете состоят 2 990 женщин. Ежегодно обнаруживается в среднем 250 случаев. К сожалениею, ежегодно умирает около 100 человек. Это серьезная статистика. После рака молочной железы на втором месте рак шейки матки.